Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışma kapsamında uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi tespit etti.
Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli, Ulubey ve Gürgentepe ilçelerinde yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 175 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu ile 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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