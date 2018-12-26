Ordu'da Eğitime Kar Engeli
36 dakika önce
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Ordu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çatalpınar
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, İkizce
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Aralık Çarşamba
günü ara verileceği belirtildi.
Öte yandan açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayıldığı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:15 Kaynak: AA
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