Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eğitime Kar Engeli

Ordu'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih, Meydan ,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyur ve İnkur mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami, Geyikceli, Hatipli ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ordu Valiliği Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:29 Kaynak: AA

Fatsa, Ünye, Ordu, Güncel
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