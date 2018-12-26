Ordu'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ordu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye
ve Fatsa
ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent
, Yenikent
, Fatih
, Meydan ,Tekkiraz
, Pelitliyatak
, Erenyur ve İnkur
mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami
, Geyikceli, Hatipli
ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı. Ordu Valiliği Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çatalpınar
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, İkizce
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:29 Kaynak: AA
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı