Ordu'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Ordu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı
ve Çamaş
ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz
ilçemizin Yokuşdibi
Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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