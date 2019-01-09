Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eğitime Kar Engeli

Ordu'da Eğitime Kar Engeli

46 dakika önce

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime yarın ara verilecek.

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Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime yarın ara verilecek.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan ,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde de yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, Perşembe ilçe merkezindeki okullar hariç, mahallelerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Gölköy, Perşembe, Ordu, Güncel
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