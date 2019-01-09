Ordu'da Eğitime Kar Engeli
46 dakika önce
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime yarın ara verilecek.
Ordu
'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime yarın ara verilecek.
Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy
, Aybastı
, Korgan
, Gürgentepe
, Kabataş
, Çatalpınar
, Çaybaşı
, Akkuş
, Ulubey
, Kumru
, Mesudiye
ve İkizce
ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe
ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, Ünye
ilçesine bağlı Yeşilkent
, Yenikent
, Fatih
Meydan ,Tekkiraz
, Pelitliyatak
, Erenyurt
ve İnkur
Mahallesi ile Fatsa
ilçesinin Aslancami
, Geyikçeli
, Hatipli
, Ilıca
, Demirci ve İslamdağ
Mahallesi'nde de yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.
Ayrıca, Perşembe ilçe merkezindeki okullar hariç, mahallelerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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