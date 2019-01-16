Ordu'da Eğitime Kar Engeli
34 dakika önce
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.
Ordu
'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.
Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte yoğun karın devam edeceğini gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çatalpınar
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, İkizce
, Kabadüz
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerinin tamamında 17 Ocak Perşembe
eğitime ara verileceği aktarıldı. Fatsa
, Altınordu
ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:49 Kaynak: AA
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