Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eğitime Kar Engeli

Ordu'da Eğitime Kar Engeli

34 dakika önce

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

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Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte yoğun karın devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Fatsa, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Perşembe, Ordu, Güncel
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