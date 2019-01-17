Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eğitime Kar Engeli

Ordu'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.

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Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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