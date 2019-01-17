Ordu'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.
Ordu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kabadüz
ve Mesudiye
ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:21 Kaynak: AA
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