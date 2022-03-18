Ordu'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ordu'da eğitime kar engeli

18.03.2022 00:07
Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre; kar yağışının il genelinde devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da eğitime kar engeli - Son Dakika


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