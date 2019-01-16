Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eğitime Kar ve Şiddetli Rüzgar Engeli

Ordu'da Eğitime Kar ve Şiddetli Rüzgar Engeli

49 dakika önce

Ordu'nun Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde, yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar tatil edildi.

Ordu'da Eğitime Kar ve Şiddetli Rüzgar Engeli, System.String[]
Ordu'nun Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde, yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar tatil edildi.

Gölköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Gürgentepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şiddetli rüzgar ve devam eden yoğun kar nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Gürgentepe, Gölköy, Ordu, Güncel
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