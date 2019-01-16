Ordu'da Eğitime Kar ve Şiddetli Rüzgar Engeli
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Ordu'nun Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde, yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar tatil edildi.
Ordu
'nun Gölköy
ve Gürgentepe
ilçelerinde, yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar tatil edildi.
Gölköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.
Gürgentepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şiddetli rüzgar ve devam eden yoğun kar nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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