Son Dakika Haberleri: Ordu'da 'eko-turizm' atağı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ordu'da 'eko-turizm' atağı

2 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda turizm ivmesinin değişme gösterdiğini belirterek, "Turizm artık tarım ile birleşiyor.

Ordu'da 'eko-turizm' atağı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda turizm ivmesinin değişme gösterdiğini belirterek, "Turizm artık tarım ile birleşiyor. Biz de Ordu'da yöresel otantik evleri restore ederek tarım ve turizmin iç içe olduğu eko-turizmi başlatacağız" dedi.


Organik tarımın yanı sıra eko-turizm çalışmasının gerçekleştirildiği tek mahalle unvanına sahip Fatsa Kabakdağ Mahallesi'ne ziyarette bulunan Başkan Güler, "100'ü aşkın yöresel yemek çeşidinin bulunduğu mahalleye yabancı turist çekerek hem güzelliklerimizi gösterecek hem de kültürel zenginliğimizi turizm gelirine dönüştüreceğiz" diye konuştu.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve uygulama hakkında bilgi alan Başkan Güler, "Burada çok güzel bir uygulama var. Hem işin otel pansiyon şeklinde kullanımı, hem de yerel ürünlerin burada yetiştirildiği tamamen organik bir ürün pazarı var. Bunların yaygınlaştırılması için biz yoğun bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.


Yapılacak çalışmalarla turizm, tarım, kültür ilişkisi gerçekleştireceklerini belirten Başkan Güler, "Turizm, tarım, kültür ilişkisini gerçekleştireceğiz. Zaten bu bölgede çok iyi şelalelerimiz yaylalarımız var. Harikulade bir tabiat güzelliğimiz var. Bir yandan buraya yabancı turist çekerek güzelliklerimizi gösterecek hem de kültürel zenginliğimizi turizm gelirine dönüştüreceğiz. Tarım da bunun destekleyici sektörü olacak. Dolasıyla çok yönlü bir çalışma başlatıyoruz. Adım adım da yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da 'eko-turizm' atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]