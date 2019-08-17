Son Dakika Haberleri: Ordu'da eksi 40 derecede fındık üretilebiliyor
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Ordu'da eksi 40 derecede fındık üretilebiliyor

1 saat önce

Ordu'da eksi 40 derece soğuğa dayanan fındık üretilebileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

Ordu'da eksi 40 derecede fındık üretilebiliyor, System.String[]
Ordu'da eksi 40 derece soğuğa dayanan fındık üretilebileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

Karadeniz'de fındık üreticisi her yıl zirai don korkusu yaşıyor. Özellikle Mart ayında sıcaklıkların eksiye düşmesiyle fındık ciddi oranda zarar görebiliyor. Türkiye'de üreticiler bu korkuyu yaşarken Çin'de eksi 40 derecede fındık üretiliyor. Ordu'da özel bir firma, bu fındık türünün fidanlarını Ordu'ya getirerek fabrika içerisindeki tarım alanına dikti. 3 yıl sonra fidanlar tuttuğu ve ürün verdiği gözlendi. Yapılan çalışmayla Türkiye'de düşük sıcaklıklara dayanıklı fındığın yetiştirilebileceği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan özel firma yöneticisi Uğur Altaş, "Fabrika sahasının tarıma elverişli alanlarını bir AR-GE alanına çevirdik. Her alana bitkiler dikerken birçok fındık çeşidine de yer ayırdık. Artık iklim hissedilir biçimde değişiklik gösteriyor. Karın eksik olmadığı Karagöl'de yazın artık kar tamamen eriyor. Çin'den getirdiğimiz fidanlar tek dalda yetişebildiği gibi 4 dala kadar da yetişebiliyor. Dönüm başına 300 kg ürün alacağımıza inanıyorum. Getirdiğim fındık fidanlarını toprağımıza tutunmasını başardık. Bu çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" dedi.

Çin fındığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Uğur Altaş, " Her türlü bilgiyi verebiliriz. Ayrıca çeşitli fındık ırkları çalışmalarımızda var. Amacımız çok verim alacağımız türü elde etmek yaygınlaştırmak. Kurduğumuz sera içerisinde Avokado dahil bir çok ürün çalışmalarımızda devam ediyor" diye konuştu. - ORDU
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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