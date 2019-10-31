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Ordu'da El Emeği Çarşısı'na yoğun ilgi

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete açılan El Emeği Çarşısı'nı iki yılda 18 bin 784 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Ordu'da El Emeği Çarşısı'na yoğun ilgi, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete açılan El Emeği Çarşısı'nı iki yılda 18 bin 784 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların evde ürettikleri el emeği ürünlerini sergileyerek ev ekonomisine katkı sunması amacıyla açılan El Emeği Çarşısı'nın yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

El Emeği Çarşısı'nın, Altınordu ve Ünye ilçelerinde açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiği vurgulanan açıklamada, her iki ilçede hizmet vermeye devam eden çarşının iki yılda 18 bin 784 kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edildi.

Söz konusu çarşıda vatandaşların, ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı'nda tel kırma salon takımları, etamin işleme salon takımları, dantel anglez salon takımları, iğne oyası başörtüler, kırkpare yamalı bohça tekniği ile yatak örtüleri, çantalar, tığ işi dantel oda takımları, taş boyama, kuru kalem resim tabloları, rölyefler, şiş ve tığ işi lifler, kanaviçe seccadeler ve pike takımları ile amigurumi oyunlar satışa sunuluyor."

Altınordu, Ünye, Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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