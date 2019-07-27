Ordu'da elektrik direğinde yangın
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir elektrik direğinde çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 27.07.2019 12:19 Kaynak: AA
'nun Akkuş
ilçesinde bir elektrik direğinde çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar
Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde yangın meydana geldi.
Elektrik tellerinin şase yapması sonucu kısa sürede büyüyen yangın üzerine mahalle elektriği kesildi.
Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Öte yandan, yangınla birlikte çıkan kıvılcım paniğe yol açarken, olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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