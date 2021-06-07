Ordu'da elektrik direğinden düşerek öldü - Son Dakika

Ordu'da elektrik direğinden düşerek öldü

ORDU'nun Altınordu ilçesinde elektrik direğinden düşen Fatih Şenyurt (43), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde elektrik direğinden düşen Fatih Şenyurt (43), hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyetköy Mahallesi Tamaltı Sokak'ta meydana geldi. Komşusunun elektrik kablosunu değiştirmek için yaklaşık 7 metre uzunluğundaki elektrik direğine çıkan Fatih Şenyurt, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Şenyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şenyurt'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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