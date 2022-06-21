Ordu'da elektrik panosu yangını - Son Dakika
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Ordu'da elektrik panosu yangını

21.06.2022 12:58
Ordu'da elektrik panosu yangını

Ordu'nun Altınordu ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Durugöl Mahallesi'nde bulunan bir sitenin ön kısmındaki panoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siteye elektrik dağılımını sağlayan panodan dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen elektrik panosunu kuru sistemle söndürerek, yangını kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen elektrik dağıtım şirketi ekipleri de herhangi bir kazanın yaşanmaması adına alandaki elektriği kesti.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da zincirleme kaza: 2 yaralı Ordu'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Altınordu, İtfaiye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da elektrik panosu yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da elektrik panosu yangını - Son Dakika
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