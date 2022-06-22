Elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildi

22.06.2022 17:44

Ordu'nun Korgan ilçesinde, balık avlarken jeneratörle suya elektrik verdiği sırada akıma kapılarak ölen iki kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, balık avlarken jeneratörle suya elektrik verdiği sırada akıma kapılarak ölen iki kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Oğuzhan (25) ve Cihan Berber (21) için ilçeye bağlı Hekimoğlu Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de düzenlenen cenaze törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, siyasi partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kuzenlerin cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Olay

Çiftlik Mahallesi'ndeki Keş Deresi'nde dün, Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, dereye jeneratörle elektrik verip balık avlamak istedikleri sırada akıma kapılmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuzhan ve Cihan Berber, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Mehmet Güldür ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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