Ordu'da en güzel çoban ve av köpeği yarışı - Son Dakika

Ordu'da en güzel çoban ve av köpeği yarışı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Keyfalan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Kızak yarışları, en güzel çoban ve av köpeği yarışması, konser ve ikramlarla dolu dolu geçen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Keyfalan Yaylası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen kar festivaline yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar beyaz örtüyü eğlenceye çevirdi.

En güzel çoban ve av köpeği seçildi

Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar kent orkestrası ve yöresel sanatçıların şarkılarına eşlik ederken davul zurna eşliğinde horonlar oynadı ve el yapımı kızaklarla kayak yaptı. Köy seyirlik gösterilerinin yapıldığı, en güzel çoban ve av köpeği yarışlarının da yer aldığı festivalde vatandaşlara yöresel ürünlerde ikram edildi. Dereceye giren çoban ve av köpeği sahiplerine ise katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Şehitler unutulmadı

Festival'de ayrıca askerler ve vatandaşlar tarafından taşınan dev Türk Bayrağı eşliğinde şehitlere saygı yürüyüşü de gerçekleştirildi.

Bu güzellikleri dünyayı tanıtacağız

Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Mesudiye'nin kültür, tarih ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Hem yarışalım hem de bu güzellikleri tüm dünyaya tanıtalım istiyoruz. Bize bu vatanı bağışlayan şehitlerimizi andık, kültürümüzü canlandırmak için etkinlikler düzenledik. Köy seyirlik oyunu ile festivalimiz renklendi. Burası kadim bir kültür, sadece burada biz yaşamıyoruz. Binlerce yıl burada yaşam devam etmiş. Burada kaya mezarları var, burada bir kültür ve bir tarih var. Bu tarihi canlandırmak ve tüm dünyanın görmesini sağlamak istiyoruz. Bura da karda, çam ağaçları da bir başka güzel. Festivalimiz de ayrıca Mesudiye boz çoban köpeklerinin güzellik yarışmasını gerçekleştirdik. Onlar bizim candan öte can dostlarımız. Bu sadık dostlarımızı tüm dünya tanısın istiyorum. Allah ağzımızın tadını hiç bozmasın. Yüreğimiz sizin için çarpıyor. Burası turizmin, kadim bir medeniyetin günümüze taşınması şeklinde faaliyetlerimizin devamı şeklinde olacak. Keyfalan Yaylamızın tadını hep birlikte çıkarıyoruz."