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Ordu'da enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı

6 saat önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde piyasa değeri 72 bin lira olan 2 bin 280 metre enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı.

Ordu'da enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesinde piyasa değeri 72 bin lira olan 2 bin 280 metre enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı.


Akkuş ilçesinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarının aydınlatılmasına yönelik, Jandarma Suç Araştırma ve İstihbarat Timleri ile birlikte Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda 30 Eylül ve 15 Kasım 2019 tarihlerinde Çamlıca Mahallesi'nde ve 9 Kasım 2019 tarihinde Kemikgeriş Mahallesi'nde meydana gelen toplam 2 bin 280 metre kablonun çalınarak yaklaşık 72 bin lira kamusal zararın meydana gelmesine yol açan şüphelilerin yakalanması ve suça konu malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, U.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalanırken şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar ile şüphelilerin yer göstermesi sonucunda, suçta kullanıldığı değerlendirilen direklere tırmanmada kullanılan emniyet kemeri ve telleri kesmeye yarayan aletler, kablo parçaları ve şüphelilerin hurdacıya sattıkları 242 kilogram yakılmış vaziyette bakır kablo ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. - ORDU

Akkuş, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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