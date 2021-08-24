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Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor - Son Dakika

Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor

24.08.2021 14:38

Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor Altınordu Belediyesi'nin, toplumun dezavantajlı bireyleri için hizmette kullandığı engelli bireyler nakil aracı, engelli bireylerin ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor Engelli birey ve yakınlarının kolaylıkla ulaşabildiği hizmet, 7 gün 24 saat hizmet...

Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor

Altınordu Belediyesi'nin, toplumun dezavantajlı bireyleri için hizmette kullandığı engelli bireyler nakil aracı, engelli bireylerin ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor

Engelli birey ve yakınlarının kolaylıkla ulaşabildiği hizmet, 7 gün 24 saat hizmet veriyor

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından engelli bireyler için özel olarak ücretsiz hizmet veren 'engelli bireyler nakil aracı' ulaşımda güçlük çeken dezavantajlı bireyler ve ailelerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Engelli bireylerin sosyal hayatlara katılımını sağlamaya yönelik projeler artıyor. Bu kapsamda Ordu'nun Altınordu Belediyesi de 7 gün 24 saat ulaşılabilen engelli nakil hizmeti veriyor. Ücretsiz olarak sunulan ulaşım hizmeti sayesinde engelli bireylerin ve ailelerinin hayatları kolaylaşırken, hizmet sadece şehir merkezinde değil, Altınordu Belediyesi'nin sorumluluk sahsında yer alan kırsal mahallelerinde de engelleri ortadan kaldırıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in hizmette olduğu kadar hürmeti de ön planda tutan anlayışı ve 'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' düşüncesi ile sürdürülen hizmete engelli bireyler ve yakınları, bir telefon ile kolaylıkla ulaşabiliyor. Ulaşım sıkıntısı yaşayan engelli bireyler, özel donanımlı araçlar ile evlerinden alınarak gidecekleri yere götürülüyor, işlemleri tamamlanınca yine adreslerine bırakılıyor. Dezavantajlı bireylerin yakınları, kendilerine sunulan hizmetten memnun.

"Önceden çocuğumu araca bindirmek için birilerini arardım, şimdi çok rahat bir şekilde ulaşım yapıyoruz"

Epilepsi hastası 18 yaşındaki Umut'un annesi Havva Ateş, "Çok güzel bir hizmet. Ambulans ile de alıyorlar ama bu şekilde alınması çok güzel. Özel araç olduğu için çocuğumun hiçbir yeri acımıyor. Allah razı olsun saatinde gelip götürüyorlar. Çok güzel ve aracın içerisi de temiz. Oğlumu rahatlıkla götürebiliyorum. Allah devletimizden de Aşkın Tören başkanımızdan da razı olsun. Bu hizmeti bilmeyenler de var, onların da öğrenmesi ve bu şekilde çocuklarını güvenli bir şekilde götürmesini temenni ederim. Ben bu hizmet için arayıp randevu aldım, saatinden erken gelip bizi götürdüler ve oğlumun tedavisini yaptırıp evime geri getirdim. Önceden çocuğu araca bindirmek için birilerini arardık, şimdi asansörlü araçla çok rahat bir şekilde gidiyoruz" dedi.

"Her yere rahatlıkla gidebiliyoruz"

Metin Sezen isimli bedensel engelli ve diyaliz hastasına bakan Nazmi Yeşilkaş, engelli nakil aracı sayesinde ulaşımda sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, bu projenin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Yeşilkaş, "Hizmet çok güzel, Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bize iyi bir kolaylık oluyor ve çok memnunuz. Hastamız bize anne ve babadan yadigar kaldı, Allah devletimize ve belediyemize zeval vermesin. Rahatlıkla gelebiliyoruz. Bu hizmetin tüm Türkiye'ye örnek olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor
Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor
Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor
Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Engelli, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ordu'da engeller bu araçla aşılıyor - Son Dakika


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