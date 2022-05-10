Ordu'da engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan anne savcılığa başvurdu! - Son Dakika
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Ordu'da engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan anne savcılığa başvurdu!

10.05.2022 22:13

Ordu'da engelli oğluna internet üzerinden akülü tekerlekli sandalye almak isteyen anne, belirtilen hesaba 2 bin TL gönderdikten sonra satıcıyla bir daha iletişim kuramadı. Dolandırıldığı fark eden anne, "Ben giden paraya üzülmüyorum. Biz zaten 30 yıldır bir acı yaşıyoruz. Engelli oğlum üzerinden böyle bir şey yaşamak çok ağrıma gitti" ifadelerini kullandı.

Altınordu ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde zihinsel ve bedensel oğluyla yaşayan Bilge Lafcı, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde gördüğü 2 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi almak için ilan sahipleri S.A. ve A.A. ile soy ismini bilmediği H. ile iletişime geçti. Engelli aracını almak için taraflarla anlaşan Lafcı, kendisine verilen banka hesabına 2 bin lira yatırdı.

BİR HAFTA GEÇMESİNE RAĞMEN TESLİM EDİLMEDİ

Akülü tekerlekli sandalye, kendisine gönderileceği belirtilen tarihten bir hafta geçmesine rağmen teslim edilmedi. Satışı gerçekleştirdiği kişilerin telefonlarının kapalı olması ve kendilerine ulaşamaması üzerine Lafcı, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

"BENİ ENGELLEDİĞİ ÇİN TELEFONUNA ULAŞAMADIM"

Bilge Lafcı, "Ben 30 Nisan'da ikinci el eşya satışı yapılan internet sitesinde oğlum için akülü tekerlekli sandalye bakıyordum. S.A. isimli şahsın ilana koymuş olduğu akülü sandalye ilanını gördüm. Şahısla görüşüp ürün hakkında bilgi aldım. Daha sonra bu şahıs bana babasına ait olduğunu söylediği telefon numarasını verdi. Verilen numarayı aradım. Arif A. isimli şahısla görüştüm. Şahıs akülü aracın 4 ay önce vefat eden annesine ait olduğunu, ürünün yeni olduğunu, kendisinin internetten anlamadığını bu nedenle Ordu'da yaşayan Sercan isimli oğlunun ilgilendiğini söyledi. Biz araba için 2 bin lirada anlaştık. Daha sonra oğlunu aradım ve bana İBAN verdi ve parayı buraya göndermemi söyledi. İki parça olarak 2 bin TL parayı Arif A. adına gönderdim. Arif A., kendisinin Mersin'de olduğunu, arabayı yük kamyonlarıyla göndereceğini söyledi ve bana göndereceği kamyonun şoförünün numarasını verdi. Şahısla görüştüm. Pazartesi günü akşam ürünün bana teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine 8 Mayıs'ta aradım ancak telefon kapalıydı. Arif A. isimli kişiyi arayarak şoförün telefonunun kapalı olduğunu söyledim. Pazartesi günü aramamı söyledi. Pazartesi günü tekrar şoförü aradım telefonuna ulaşamadım. Sonrasında yine Arif A.'yı aradım fakat onun da telefonu kapalıydı. Sercan isimli şahsı aradım, fakat o da beni engellediği için kendisine ulaşamadım. Daha sonra parayı yatırdığım bankayı aradım ancak bir sonuç elde edemedim. Bunun üzerine şahıslar hakkında şikayetçi oldum" dedi.

"YAKINLARIM 'DOLANDIRIRSIN' DEDİLER"

Ürünü almadan önce yakınlarının kendisini uyardığını da ifade eden Lafcı, "Yakınlarım ürünü alırken bana 'dolandırılırsın' dediler, dalga geçerek. Ben de gülerek 'neden dolandırsınlar' dedim. O sırada telefonla görüşüyordum. 'Bakın dolandırmıyorlarmış, araca vermişler' dedim. Ancak böyle bir olayla karşılaştım. Ben giden paraya üzülmüyorum. Biz zaten 30 yıldır bir acı yaşıyoruz. Engelli oğlum üzerinden böyle bir şey yaşamak çok ağrıma gitti. Herkes dikkatli olsun. Kimse internet üzerindeki kimseye güvenmesin" diye konuştu.

Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı
Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı
Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı
Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı
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Türk Lirası, Pazartesi, Engelli, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan anne savcılığa başvurdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan anne savcılığa başvurdu! - Son Dakika
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