Ordu'da engelli vatandaşların tekerlekli ve akülü araç sevinci - Son Dakika

Ordu'da akülü ve tekerlekli sandalye için talepte bulunan 3 engelli vatandaşın isteği Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Fatsa, Çatalpınar ve Perşembe ilçelerinde yaşayan üç engelli, günlük ihtiyaçlarını daha kolay gerçekleştirebilmek için Büyükşehir Belediyesinden akülü ve tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bunun üzerine belediye, kısa sürede temin ettiği sandalyeleri, engelli vatandaşlarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 engelli vatandaşın akülü ve tekerlekli sandalye taleplerinin yerine getirildiğini söyledi.

Gelen talebe kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Bilkay, şunları kaydetti:

"Bize gelen bu talebi alır almaz ekiplerimiz harekete geçti. Temin edilen akülü ve tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Onların ihtiyaçlarının karşılanmış olmasından dolayı duydukları memnuniyet bizleri çalışmalarımızda daha güçlü kılıyor. Onların yüzlerinin gülmesi bizlere yetiyor. Bizim amacımız engelli vatandaşlarımızı evlerinden çıkarmak ve hayata katmak. Büyükşehir Belediyesi olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz."