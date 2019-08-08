Son Dakika Haberleri: Ordu'da engelliler plajı açıldı
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Ordu'da engelliler plajı açıldı

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan engelli plajı tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan engelli plajı tamamlandı.
Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde, içerisinde engelli yolu, soyunma kabinleri, oturma bankları, çocuk oyun parkı, otopark ve yeşil alanların bulunduğu engelliler plajı hizmet vermeye başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almaları için kolaylaştırıcı çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Engelli plajının da bu projelerden biri olduğunu aktaran Güler, plajın engelliler ve ailelerinin yararlanacağı hale getirildiğini ifade etti.
Güler, engelli vatandaşların, herkes gibi denize girebilmelerini sağlamak için proje uyguladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Biz engelli bireylerimizin hayatın her alanına dahil olmalarını istiyoruz. Çalışma, sosyal ve sportif aktivite alanlarının tamamında hayata dahil etmek istiyoruz. Bu projemiz de bunlardan birisi. Perşembe ilçemizin Efirli Mahallesi'nde yapılan engelliler plajımızda çocuk oyun parkı, oturma bankları, engelli yolu, soyunma kabinleri, otopark ve yeşil alan bulunuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin engellerini aşmak için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek."
Perşembe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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