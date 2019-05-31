Ordu'da engellilere çifte bayram

Ordu Valiliğince, engelli bireylerin kullanımına yönelik ramazan bayramı öncesinde "engelsiz hizmet aracı" tahsis edildi.

Ordu Valiliğince, engelli bireylerin kullanımına yönelik ramazan bayramı öncesinde "engelsiz hizmet aracı" tahsis edildi.

Valilik tarafından temin edilen aracın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere valilik binası önünde program düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayı içerisinde özellikle toplumun dezavantajlı gruplarını kapı kapı dolaştıklarını ve gönüllerine girmeye gayret ettiklerini söyledi.

Bugün de özellikle mübarek bir günde "engelsiz hizmet aracı"nı hizmete aldıklarını anlatan Yavuz, "Bundan böyle engelli kardeşlerimiz aradıklarında herhangi bir yere gitmek istediklerinde sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek üzere son derece donanımlı bir aracı temin ettik. Bugün itibariyle bu aracımızı müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız, kamu, kurum, kuruluşlarımız ve diğer talep edenler engelli kardeşlerimizin nakli, hastane dahil olmak üzere bu aracı artık kullanabilecekler." dedi.

Yavuz, engelliler konusundaki hassasiyet ve duyarlılıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Lütfen kaldırımları işgal etmeyin ki tekerlekli sandalyeyle giden engelli kardeşlerimiz oradan rahatlıkla geçebilsinler. Lütfen empati yapın. Bir gün sizin de aynı durumda olabileceğinizi asla unutmayın. Bugün ne kadar güçlü olursanız olun, yarın gücünüzün devam edip etmeyeceğini bir kez daha gözden geçirin. O yüzden felaket gelmeden felaket geliyormuş gibi hissetmek, başkasının acısını kendi yüreğinde hissedebilmek insan olmanın en temel şartıdır. İnsan düşünen bir varlıktır, hisseden bir varlıktır. "

Konuşmanın ardından "engelsiz hizmet aracı", kurdele kesiminin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Vali Yavuz, personel tarafından aracın kullanımına ilişkin sunulan uygulamayı da izledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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