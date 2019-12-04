Son Dakika Haberleri: Ordu'da engellilere evde bakım için 90 milyon lira harcandı
Son Dakika Güncel Ordu'da engellilere evde bakım için 90 milyon lira harcandı - Son Dakika

Ordu'da engellilere evde bakım için 90 milyon lira harcandı

7 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da engellilere yönelik evde bakım hizmetleri kapsamında bugüne kadar 90 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Ordu'da engellilere evde bakım için 90 milyon lira harcandı, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da engellilere yönelik evde bakım hizmetleri kapsamında bugüne kadar 90 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.


Vali Seddar Yavuz, 2019 Ekim ayı itibarıyla engelli bakım hizmeti alan 6 bin 687 kişinin bulunduğunu belirtti. 2019 yılı itibarıyla 7 bin 726 kişinin evde bakım hizmetinden faydalandığını kaydeden Vali Yavuz, bugün itibariyle de 90 milyon TL civarında evde bakım hizmeti için bir ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.


Engellilere özel bakım hizmetinin kesintisiz verildiğinin altını çizen Vali Yavuz, şu bilgileri verdi:


"İlimizde 4 tane özel engelli bakım merkezimiz bulunuyor. Bu merkezimde şu anda 316 kardeşimiz fiilen bu hizmetten faydalanıyor. 8,5 milyon TL kaynağı özel bakım hizmetlerine kullanmış bulunuyoruz. 18 yaş üstü engelli maaşından yararlanan kardeşimizin sayısı ise 10 bin 437'dir. Engelli maaşı maaş bağlama işlemleri, Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir testi yapılarak bağlanmaktadır. Bunu dışında 18 yaş altındaki engelli bireylerimize de engelli maaşı bağlanıyor. Yalnız evde hane halkından herhangi birinin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor. Bunun üzerine tekrar bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığa teklifte bulunacağız. Çünkü, 5 kişilik bir ailede bir kişi sigortalı olsa, 18 yaş altı engellinin maaş alması mümkün olmuyor. Bir hazırlık yapıyoruz. 18 yaş altında şuan itibariyle 805 kişi maaş alıyor. 18 yaş üstünde ise 11 bin 500 kişiye yakın kardeşimiz bu engelli maaşından faydalanmaktadır." - ORDU

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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