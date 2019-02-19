Ordu'da Engellilere Tekerlekli Sandalye
18 dakika önce
Ordu'da doğuştan engelli 3 kişiye tekerlekli sandalye hediye edildi.
Ordu
'da doğuştan engelli 3 kişiye tekerlekli sandalye hediye edildi. Karadeniz
Görme Engelliler Derneği (KAGED), Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğinin katkılarıyla kentteki 3 engelliye tekerlekli sandalye verdi.
KAGED Başkanı Faruk Teber
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatsa
'dan Burcu Tangel, Çatalpınar
'dan Sıdıka Güneyli ve Kumru
ilçesinden de Oğuzcan Özdil'e tekerlekli sandalyeleri teslim ettiklerini ve onların mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.
Derneğin, engellilerin daha önceden olduğu gibi bundan sonra da eğitim, istidam, araç ve gereçlerinde yanında olacağını belirten Teber, bu konuda kendilerine maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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