Son Dakika Haberleri: Ordu'da Engellilere Tekerlekli Sandalye

Ordu'da Engellilere Tekerlekli Sandalye

18 dakika önce

Ordu'da doğuştan engelli 3 kişiye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Ordu'da Engellilere Tekerlekli Sandalye, System.String[]
Ordu'da doğuştan engelli 3 kişiye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Karadeniz Görme Engelliler Derneği (KAGED), Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğinin katkılarıyla kentteki 3 engelliye tekerlekli sandalye verdi.

KAGED Başkanı Faruk Teber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatsa'dan Burcu Tangel, Çatalpınar'dan Sıdıka Güneyli ve Kumru ilçesinden de Oğuzcan Özdil'e tekerlekli sandalyeleri teslim ettiklerini ve onların mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

Derneğin, engellilerin daha önceden olduğu gibi bundan sonra da eğitim, istidam, araç ve gereçlerinde yanında olacağını belirten Teber, bu konuda kendilerine maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Çatalpınar, Faruk Teber, Ordu, Güncel
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