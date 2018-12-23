Ordu'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaralandı
19 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.P, çocuklarıyla alışveriş yaptığı Sakarya Mahallesi
'ndeki marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklandı.
Yaralı kadın, 112 Acil Servis
ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
A.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:33 Kaynak: AA
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