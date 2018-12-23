Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaralandı

Ordu'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaralandı

19 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Ordu'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaralandı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.P, çocuklarıyla alışveriş yaptığı Sakarya Mahallesi'ndeki marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

A.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:33 Kaynak: AA

Sakarya Mahallesi, Fatsa, Ordu, Güncel
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