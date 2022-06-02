Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Erkan E. (38), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E, mağdur Elvan S. ile tarafların yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada yer aldı.

Elvan S, eski eşiyle 2012'de evlendiklerini ve geçen yıl ağustos ayında anlaşmalı boşandıklarını söyledi.

Her ikisinin de ikinci evlilikleri olduğunu, evlenene kadar her şeyin normal geliştiğini anlatan Elvan S, evlendikten sonra ise sorun çıkarmaya başladığını savundu.

Sanığın öfke kontrolünün olmadığını, birçok kez kendisini darbettiğini ileri süren Elvan S, "Boşanma gerekçemiz de şiddetti. Sürekli uzaklaştırması oluyordu. Bana iyi davranması 15 günü geçmiyordu. Kendisinden de soğudum." dedi.

Elvan S, olay günü önce çocukları okula gönderdiğini, ardından kayınpederinin kendisini arayarak erzak getireceğini söylediğini anlatarak, "Babası bunu, Erkan'dan gizli yapıyordu. Sağ olsun arada erzak getiriyordu. Daha sonra evden aşağı indim ve erzakı aldım." diye konuştu.

Erzakı aldıktan sonra asansörle evin bulunduğu kata çıktığını, bu sırada merdivenlerden Erkan E'nin indiğini gördüğünü aktaran Elvan S, kendisinden hem su hem de konuşmak isteyen eski eşinin bu taleplerini yerine getirmediğini aktardı.

Elvan S, merdivenlere yöneldiği sırada başından aşağı jel gibi bir şeyin döküldüğü belirterek, şunları kaydetti:

"Önce kezzap olduğunu sandım. Merdivenden aşağı düz yere indiğimde alevler içinde kaldım. Çatır çatır yanıyordum. O sırada beni izlediğini gördüm. 'Anne' diye feryat ettim. Çocuklarım aklıma geldi. Bir alt kata indim. Komşulardan biri ne olduğunu sordu. Ben de 'eski eşim yaptı' dedim. Mangal yanıyor gibi beni zevkle ve canice izledi. Başka komşular da geldi. Üzerime su döktüler, banyoya duşa götürdüler ve söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetler yapışmıştı, onları da kestiler."

Eski eşinin o sırada kaçtığını dile getiren Elvan S, "Ambulansa götürüldüğüm sırada kayınpederim gelmişti. Eski eşim onu aramış, olayı anlatmış ve 'gelinini kurtar' demiş." dedi.

Elvan S, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğunu, 11 kez operasyon geçirdiğini ve halen tedavisinin sürdüğünü vurgulayarak, "Halen daha tehdit ediyor. 'Madem ben canavarım, buradan çıkarsam evi yakacağım' diyormuş. Eski eşimin öldürme teşebbüsüyle bunu yapmadığını söylemek için de teklifte bulunuyorlar. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Erkan E. ise olayda öldürme amacının olmadığını öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Elvan bir yana, dünya bir yana. Onun için ailemi karşıma aldım. Öldürme amacım yoktu. Adalete sığınıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık T.E. ise önceki beyanlarını yineleyerek, "Baştan, 'bu evlilik yürümez' dedim. Bu konular yüzünden iki defa kalp krizi geçirdim." diye konuştu.

Olayla ilgili 4 tanık da beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 25 Ağustos'a erteledi.