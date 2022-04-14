Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan zanlı hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan zanlı hakim karşısına çıktı

14.04.2022 17:55
Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan zanlı hakim karşısına çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi Elvan S'yi (38) yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Erkan E'nin yargılanmasına başlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi Elvan S'yi (38) yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Erkan E'nin yargılanmasına başlandı.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Erkan E. (38) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların yakınları ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Sanık Erkan E, 10 yıllık evliliğinin ilk iki senesinin çok iyi geçtiğini, daha sonra eşinin sosyal medyayı sık kullanmaya başladığını savundu.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden sanık, eşiyle sorunlar yaşadığını, ilişkilerinin "bir küs, bir barışık" sürdüğünü, sonunda boşanmaya karar verdiklerini söyledi.

Ayrıldıklarını ancak olaydan 3 ay öncesine kadar aralarının iyi olduğunu öne süren sanık, olay günü konuşmak amacıyla gittiği binanın merdivenlerinde eski eşinin kendisine "Yürü git, seni görmek istemiyorum." dediğini ve tükürdüğünü iddia etti.

Bunun üzerine merdivende bulunan pet şişeyi alarak eski eşine fırlattığını belirten Erkan E, şunları kaydetti:

"Elvan uzaklaşırken sigaramı kibritle yaktım. Kibriti de yere attım. Attığımda kibrit sönmüştü. Elvan'a yaklaşmaya çalıştım. O anda yanmaya başladı. Yardım için bağırdım. Komşulardan biri geldi, ondan su istedim ve getirdi. Suyu döktüm, söndü ve komşunun evine gitti. Evde iki bayan oldukları için girmek istemedim. Arabamla oradan ayrıldım. Eşime kesinlikle zarar vermek istemedim."

Sanık Erkan E, savcılık ve kolluk ifadelerinde aldatmayla ilgili beyanının olmaması, duruşmada bu konuyu anlatmasına ilişkin soruya, "O zaman söyleyememiştim. Ben utangaç birisiyim. Bu nedenle rahat konuşmak için SEGBİS ile katılmak istedim. Duyulmasın diye anlatmamıştım. Konu medyaya yansıdı ve hakkımda çok şey söylendi." yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık T.E. ise olayın ardından oğlunun kendisini aradığını söyledi. T.E, "Oğlum, 'Kavga ettik, gelinin seni seviyor, gelinine sahip çık.' dedi. Öldürmeyi düşünse yanında silah, kesici alet olurdu. Gittiğimde gelinimi dışarı çıkarıyorlardı, 'Çocuklarıma sahip çık, yandım.' dedi. Şu anda da torunlarıma sürekli erzak götürüyorum." dedi.

Site yöneticilerinden tanık A.K, temizlikte kullanılan deterjanların pet şişede değil, beşer kiloluk bidonlarda bulunduğunu ve merdivende bırakılmadığını ifade etti.

Tanık Y.D. de bina içinde bir kadının bağırdığını duyması üzerine çıktığı merdivende yanma olayıyla karşılaştığını belirterek, "Adam, 'Kadın yanıyor, yardım etsene.' dedi. Getirdiğim suyu üstüne döktüm. Başka komşum da geldi, onunla kadını banyoya soktuk. Eve aldığımızda yine yanıyordu. Erkek hiç yardım etmiyordu. Kadına sorduğumda, 'Eski eşim beni yaktı.' dedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak'ta 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince de 25 Şubat'ta kabul edilen iddianamede, Erkan E'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs", baba T.E'nin de "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme"den cezalandırılmalarını istemişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan zanlı hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan zanlı hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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