Ordu'da eski malzemelerden Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, kullanılmayan sıralar, limon kasaları, lastikler, kablo makaraları gibi malzemeleri geri dönüştürerek "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Ünye Yusuf Bahri İmam Hatip Proje Okulu'nda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla birleştirdikleri Kütüphanesiz Okul Kalmayacak ve Sıfır Atık projeleri çerçevesinde yeni bir kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, kullanılmayan paneller, tahta sıralar, aynalar, variller, lastikler, bilgisayar parçaları, kablo makaraları, motor parçaları dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye, askılık, kalemlik, kitap okuma setleri üretildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, bazı ilçe milli eğitim müdürleri ve okulun müdürü Muammer Öztürk ile kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından protokol üyeleri tarafından kütüphane gezildi.

Okul müdürü Öztürk, gazetecilere, amaçlarının geri dönüşüm kültürünü oluşturmak olduğunu söyledi.

Kullanılmayan atıl durumdaki ürünleri bir araya topladıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Atıl durumdaki malzemelerden sandalye, masa, limon kasalarından kütüphane dolabı, araba tekerinden oturak, megafondan ışıklandırma ve benzeri gibi güzel bir şekilde öğrencilerimizin aktif olarak kullanabilecekleri geri dönüşüm kütüphanesi gerçekleştirdik. Nostaljik bir ortam ve kullanılmayan malzemelerden de güzel çalışmalar yapılabileceğini görmüş olduk."

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erdal Sezgül, destekleri ile öğrencilerin hazırlamış olduğu İHA projelerine ilişkin bilgi verdi.