Orduspor 'da antrenörlük ve kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Salih Aydoğan'ın İstanbul 'da yaşayan oğlu Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Murat Aydoğan, Ordu'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eski milli futbolcu, bugün ölüm yıl dönümü olan oğlu gibi kalp krizinden öldü - Son Dakika

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