Son Dakika Haberleri: Ordu'da esnaf yaralı güvercine sahip çıktı
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Ordu'da esnaf yaralı güvercine sahip çıktı

46 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf tarafından bulunan yaralı güvercin yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.

Ordu'da esnaf yaralı güvercine sahip çıktı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf tarafından bulunan yaralı güvercin yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.


İlçenin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde esnaf Ahmet Türkmen, bulduğu yaralı güvercini tedavi ettirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine haber verdi.

Ünye Şefi Saygın Yıldırım, yaralı güvercini alarak Veteriner Hekim Ali Güngör'e götürdü.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen güvercin tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma Milli Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Yaralı güvercin tedavisin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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