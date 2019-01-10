Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü

Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü

4 dakika önce

Ordu'da tek katlı bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Ordu'da tek katlı bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Durmaz (76) isimli yaşlı adama ait tek katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler, yangın sırasında evde bulunan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen İbrahim Durmaz'ın yaraladığını tespit etti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu

İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:36:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]