Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü
4 dakika önce
Ordu'da tek katlı bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ordu'da tek katlı bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Durmaz (76) isimli yaşlı adama ait tek katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler, yangın sırasında evde bulunan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen İbrahim Durmaz'ın yaraladığını tespit etti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:32 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu
İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı
Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj