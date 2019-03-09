Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü

Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü

31 dakika önce

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Hanım Biçer, hayatını kaybetti.

Ordu'da Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Hanım Biçer, hayatını kaybetti.

Mesudiye ilçesi Çukuralan Mahallesi'nde, Hanım Biçer'e ait 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında, evin ikinci katında yalnız yaşayan Hanım Biçer, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Biçer'in cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:19 Kaynak: DHA

Mesudiye, Ordu, Güncel
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