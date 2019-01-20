Ordu'da Ev Yangını
58 dakika önce
Ordu'da alt kısmında bakkal ve muhtarlık bulunan ahşap bina çıkan yangında zarar gördü.
Ordu
'da alt kısmında bakkal ve muhtarlık bulunan ahşap bina çıkan yangında zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Altınordu
ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde, Nedim Üstüntaş'a ait ahşap evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve alt katındaki bakkal dükkanı ve muhtarlığa da sıçrayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, Üstüntaş'a ait ev kullanılamaz hale geldi, bakkal dükkanı ve muhtarlık ise zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:07 Kaynak: AA
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