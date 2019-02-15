Ordu'da Ev Yangını
1 saat önce
Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Saray Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökmen Aktürk isimli şahsın evinden alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülürken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:50 Kaynak: İHA
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