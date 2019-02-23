Ordu'da Ev Yangını
25 dakika önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi. Akyazı
Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde bulunan Yeliz Yavuz
ile 13 yaşındaki kızı Ecem Yavuz'u dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen anne ile kız, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çocuk odasında çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:48 Kaynak: AA
Altınordulu Enis Destan, Haksız Kazanılan Penaltıyı Bilerek Kaçırdı!
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart