Ordu'da Ev Yangını
58 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Yavaş Mahallesi'nde Dursun Çakmak'a ait evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında evde bulunan Çakmak, dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çakmak, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA
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