Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ev Yangını

Ordu'da Ev Yangını

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.

Şerefiye Mahallesi'nde Orhan Abak'a ait binada henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında binanın 1 ve 2. katında hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:40 Kaynak: AA

Şerefiye, Fatsa, Ordu, Güncel
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