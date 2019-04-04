Ordu'da Ev Yangını
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı. Şerefiye
Mahallesi'nde Orhan Abak'a ait binada henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında binanın 1 ve 2. katında hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:40 Kaynak: AA
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