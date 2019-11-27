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Ordu'da ev yangını

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak mevkisinde Abdullah Akpınar'a (85) ait iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında evde mahsur kalan Abdullah ve eşi Makbule Akpınar (83), itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde muayenesi yapılan çiftçin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akpınar, İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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