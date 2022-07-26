Ordu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şenel Kılıç'a (56) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, dumandan etkilenen Kılıç'ı evden dışarı çıkardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kılıç, ambulansla götürüldüğü Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.