Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından meydanlar ve işlek caddelerde insan yoğunluğu azaldı.

Kentte, "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor ve zaruri ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmıyor.

Dışarı çıkan az sayıda kişi ise eldiven ve maske kullanarak önlem alıyor.

Her gün yüzlerce insanı ağırlayan 16 Temmuz Demokrasi Meydanı, Köprübaşı Meydanı ve araç trafiğine kapalı olan Süleyman Felek Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor.

Öte yandan, önlemlere uyulması konusunda sahil ve meydanlarda devriye gezen güvenlik güçleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanıyor.

Trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı

Bu arada, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un girişimleriyle koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirilerek, vatandaşlara evden çıkmamaları hatırlatıldı.

Trafik lambalarının sarı ışık kısmına "Evde hayat", yeşil ışık kısmına ise "Eve git" uyarısı yazıldı.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun fedakarca çalıştığına dikkati çekerek, şimdiye kadar 5 bin 884 talebin 5 bin 738'inin karşılandığını bildirdi.