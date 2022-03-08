Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

08.03.2022 10:43
Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Çatalpınar ilçesinin Madenköy Mahallesi'nde meydana gelen 7 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik, asayiş unsurları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, M.K. (33), S.K. (40) ve A.K. (38) isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, hırsızlık malzemesi 11 adet kuzine soba ile çok sayıda ev eşyası ve yufka sacı, alüminyum tava, manivela demiri, tırmık, nacak, balta, alüminyum ibrik, saç tepsi ve çatı saçı gibi tarım aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Ordu'da uyuşturucu mücadelesi Ordu'da uyuşturucu mücadelesi

Çatalpınar, Araştırma, Asayiş, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement