Faruk A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramada 107 çeyrek altın ve 5 bilezik ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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