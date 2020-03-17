Ordu'da evinin avlusunda gömülü ceset bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da evinin avlusunda gömülü ceset bulunan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin avlusunda gömülü erkek cesedi bulunan şüpheli tutuklandı.

Ordu'da evinin avlusunda gömülü ceset bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin avlusunda gömülü erkek cesedi bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi'ndeki bir evin avlusunda gömülü bulunan erkek cesedinin, Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin, Ordu'ya Adana'dan geldiği öğrenilen Alican Bozbey'e (18) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, evin sahibi M.Ö'nün Gürcistan'ın Batum kentinde olduğunu belirledi.

Ekipler, Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheliyi, Rize'nin Fındıklı ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlı M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, M.Ö'nün ifadesinde, internetten tanıştığı Alican Bozbey'i kente davet ederek evinde ağırladığı, aralarında çıkan tartışma üzerine silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

İlçede 15 Mart'ta, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Pelitliyatak Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait evin avlusunda yaptığı aramada, toprağa gömülü erkek cesedi bulmuştu.

Ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılmış, ekipler yaptıkları incelemede ev sahibi M.Ö'nün yurt dışında olduğunu belirlemişti.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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