Ordu'da evsizler için otel kiralandı

Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kış mevsimine girilen bugünlerde herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler için otel kiraladı.



Sokakta kalan kimsesizler başta olmak üzere evsiz kimsesiz durumda olan vatandaşları soğuk kış günlerinde otele yerleştirerek sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklığının iyice azaldığı ve zaman zaman sıfırın altına kadar düştüğü soğuk kış günlerinde, bu kişileri otele yerleştirip, yemeklerini vererek, kendilerine sıcak bir yuva imkanı sunmuş olduklarını söyledi.



Sosyal Devleti, 'Mağdur ve dezavantajlı durumdaki vatandaşlara sahip çıkan, engellilerin ve yardıma muhtaç insanların müracaatını beklenmeksizin arayıp bulan, yardımı bizzat ulaştıran' diye tanımlayan Vali Yavuz, "Anayasamıza göre de, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet olma yolunda Türkiye artık belli bir noktaya geldi. İnsanlarımızın çoğu soğuk kış günlerinde sıcak evlerine çekilirken, ailesi ile rahat ve huzur içinde yaşarken, sokakta yaşamak zorunda kalan insanlar var. Onları asla unutmamamız lazım. Dili, dini rengi ne olursa olsun bu insanlara da yardım etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Vali Seddar Yavuz, evsiz durumda olan ve ilçe şartlarında barınma sorunu çözülemeyen tüm vatandaşların, Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesi için 19 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı yazıldığını da ifade etti.



Yolda kalan, mağdur durumda olan insanların kış şartlarında hayati tehlike yaşamamaları için, valilik olarak konuya hassas olduklarını belirten Vali Yavuz, vatandaşlardan da böyle kişileri gördüklerinde valiliğe, güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - ORDU