Ordu'da "F Klavye Kursu" İlgi Görüyor
29 dakika önce
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde açılan "F klavye kursu"nun yoğun ilgi gördüğü bildirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde açılan "F klavye kursu"nun yoğun ilgi gördüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu
, Ünye
ve Fatsa
şubelerinde 4 farklı branş içerisinde olmak üzere toplam 11 grupta 230 kursiyere F klavye kullanımına yönelik kurslar açan ORMEK'in, vatandaşların iş hayatlarında bir adım önde olmasını sağladığı belirtildi.
Vatandaşların bilgi ve beceri kazanmasının yanı sıra ev ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler veren ORMEK bünyesinde F klavye eğitimi verildiği aktarılan açıklamada, eğitimler sonucunda kursiyerlerin on parmak ile resmi yazı ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisine sahip olduğu, hızlı klavye kullanım şartı arayan kamu kurumları için vatandaşları nitelikli hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada kursiyerlerin, eğitimde emeği geçenlere teşekkür ettiği ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:14 Kaynak: AA
Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi
Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak