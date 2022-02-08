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Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü

08.02.2022 10:33
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü

Ordu'da, çakıl yüklü hafriyat kamyonu, rampada duramayıp geri kayınca bir okulun arka bahçesine uçtu.

Ordu'da, çakıl yüklü hafriyat kamyonu, rampada duramayıp geri kayınca bir okulun arka bahçesine uçtu. Arka damperinin üzerinde dikilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, öğrencilerin o sırada derste olması ise ihtimal bir facianın önüne geçti.

Kaza, Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasında kullanılacak olan çakılı taşıyan Uğur Duman idaresindeki 34 HZ 1385 plakalı hafriyat kamyonunun karşısına başka bir araç çıktı. Bu sırada, rampa yukarı durmaya çalışan Duman, araç yüklü olduğu için geri geri kayarak hızlandı. Bir süre bu şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu ilk olarak elektrik panosuna, sonrasında ise Altınordu Gazi İlk ve Ortaokulu'nun istinat duvarına çarparak, okulun arka bahçesine uçtu. Kazada kamyon dorse üzerinde dikili kaldı, altında kalan bir elektrikli motosikleti de ezdi.

Öte yandan kaza nedeniyle aracında sıkışık kalan Duman, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Okulda eğitime bir gün ara verildi

Kazanın yaşandığı Altınordu Gazi İlk ve Ortaokulu'nda ise yetkililerin incelemesi sonrası okulda eğitime bir gün ara verildi. Haberi duyan veliler, çocuklarını okuldan alarak evlerine götürdü.

"Patlama gibi ses çıktı, okul bahçesinde çocuklar da olabilirdi"

Kazayı gören Muhsin Yıldırım isimli vatandaş, "İlk olarak elektrikte yanıp sönme başladı, ondan sonra dışarı çıktığımızda kamyonun geri geri geldiğini gördük. Elektrik panosuna vurarak okulun bahçesine düştü. O sırada çocuklar dışarıda değil, derste idi, en büyük tesellimiz o oldu, sadece şoför hafif yaralı. Çok kötüydü, patlama gibi ses çıktı, kazadan ziyade ben bir taraf patladı diye korktum. Sonuçta dışarıda çocuklar olsa onların üzerine düşebilirdi. Kamyonun altına motosiklet kaldı. Kamyon sürücüsü inemedi, zaten yan taraftaki yol çalışmasına çakıl götürüyordu" dedi.

Öte yandan polis ekipleri alanı emniyete alırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü
Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü

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Altınordu, Tragger, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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