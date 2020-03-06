Ordu'da Fatsa OSB, doğal gaza kavuştu - Son Dakika

Ordu'da 30 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), düzenlenen törenle doğal gaz verildi.

Vali Seddar Yavuz, OSB'de gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Fatsa OSB'ye gelen doğal gazın, sanayicilerin yüzde 50 oranında tasarruf yapmasını sağlayacağını söyledi.

Yüzde 50 tasarrufun da "rekabeti güçlendirmek" demek olduğunu vurgulayan Yavuz, "Dolayısıyla maliyetlerimizi aşağı çekmek ve rekabet gücünü yükseltmek gerekiyor. Bunun yolu da elbette yeni yol ve yöntemler kadar elimizdeki imkanları etkili kullanmaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise sanayicilerin doğal gazın buraya gelmesiyle birlikte ekonomik olarak faydasını göreceğini belirtti.

Bunun da sanayicilerin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacağını aktaran Güler, "1994 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Nasıl ki İstanbul'un hava kirliliğini çözdüysek Ordu'nun da hava kirliliğini çözüyoruz." diye konuştu.

Güler, diğer enerji kaynakları açısından da önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Elektrik enerjisi üzerinde önemli projelere imza atacağız. Böylece aynı zamanda sanayicilerimize enerji konusunda da avantaj sağlamış olacağız. Ordu aynı zamanda teknolojide de kalkınma üstünlüğü sağlayacak. Bu fırsatları bizlere sunduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sembolik olarak yakılan meşaleler eşliğinde Fatsa OSB'ye doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.