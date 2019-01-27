Son Dakika Haberleri: Ordu'da Festival Yolunda Trafik Kazası

Ordu'da Festival Yolunda Trafik Kazası

9 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "14. Çambaşı Kar Festivali"ne gitmek üzere yola çıkan çok sayıda araç, tipi nedeniyle kaza yaptı.

Ordu'da Festival Yolunda Trafik Kazası, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "14. Çambaşı Kar Festivali"ne gitmek üzere yola çıkan çok sayıda araç, tipi nedeniyle kaza yaptı.

Ordu Büyükşehir ile Kabadüz belediyelerince organize edilen ve dün başlayan kar festivalinin ikinci gününe katılmak isteyen vatandaşlar, araçlarıyla Çambaşı Yaylası'na gitti.

Bu sırada festivalin düzenleneceği bölgede etkili olan tipi nedeniyle araç trafiği durdu.

Tipinin şiddetini artırması üzerine yayladan dönmek isteyen onlarca araç, rampa inerken kaza yaptı.

Yaklaşık 20 aracın karıştığı kaza sebebiyle Ordu-Çambaşı Yaylası yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar, tipi ve kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

Buzlanan yolda düşen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:17 Kaynak: AA

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