Festivalde vatandaşlara 5 ton ızgara hamsi ikram edildi - Son Dakika

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen, "3. Hamsi Festivali"nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.

Perşembe Belediyesi tarafından, Perşembe İskelesi ve çevresinde gerçekleştirilen festivalde, 50 ızgarada pişirilen hamsiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Katılımcılara, karalahana çorbası, mısır ekmeği ve Perşembe ceviz helvası da dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, AA muhabirine, Perşembe denilince akla hamsinin geldiğini söyledi.

Festivalin güzel geçtiğini belirten Alp, hamsinin en lezzetli dönemi olduğu için de etkinliğe ilginin fazla olduğunu dile getirdi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ise koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri festivali yeniden yapmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tandoğan, ilçenin, balıkçı kasabası olduğuna işaret ederek, "Hamsinin bol çıktığı bir ilçe. Festivali geleneksel hale getirdik ve devam ettirmeyi planlıyoruz. Çünkü bütün geçim kaynağımız deniz. Buranın insanları denizden geçiniyor. Bölgemizde bol hamsi çıkıyor." dedi.

Hamsinin yanı sıra karalahana çorbası, mısır ekmeği ve Perşembe ceviz helvası da ikram ettiklerini anlatan Tandoğan, "Şu anda 5 ton hamsimiz var. 5 bin kişilik çorbamız var. Eğer yetmezse deniz ayağımızın dibinde, ağ atarız hamsileri alır ve burada pişiririz." diye konuştu.

Başkan Tandoğan, etkinlik kapsamında gün içinde gemi turu düzenleneceğini, tiyatro oyunu sahneleneceğini ayrıca konser de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Festivale katılan Ordu Üniversitesi öğrencisi Zikri Yağız Uludağ, hamsiyi beğenerek tükettiğini söyledi.

Müzeyyen Soylu da Almanya'dan memleketine gezmeye geldiğini ifade ederek, festivali düzenleyenlere teşekkür etti.